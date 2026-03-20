Fenerbahçe'de ilk sıra Lois Openda'nın

Fenerbahçe milli araya Gaziantep FK karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle girerken sarı-lacivertlilerde diğer yandan transfer çalışmaları başladı.
İLK HEDEF OPENDA
Yeni sezonda kadrosuna iyi bir santrfor katmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de ilk hedef; Lois Openda...
FENERBAHÇE FIRSAT KOLLUYOR
Leipzig'den sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla Juventus'a kiralanan Belçikalı golcüden İtalyanlar memnun değil.
44 milyon euroluk opsiyonunu mecburen kullanacak olan Juve, ardından oyuncuyla yollarını ayıracak.
Sarı-lacivertliler ise bu durumu fırsata çevirmek istiyor ve bu bağlamda Openda için kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak.
DETAYLAR NETLEŞECEK
Fenerbahçe 26 yaşındaki santrfor için kasasından yüksek bir meblağ çıkarmak istemiyor ve bu nedenle Openda için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor.
İTALYAN MEDYASI DA DUYURDU
İtalyan medyası da konuyla ilgili; "Juventus en az zararla oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Fenerbahçe, projesini belirledi ve Juventus'ta az süre almasını önemli bir avantaj olarak görüyor. Fenerbahçe'nin teklifinin detayları önümüzdeki günlerde netleşecek" ifadelerini kullandı.
GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR
Futbolcuyla ilgili gelişmeler, sarı-lacivertli camia tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor.
