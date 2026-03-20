20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Fenerbahçe'de ilk sıra Lois Openda'nın

Fenerbahçe, golcü transferinde ilk sıraya Lois Openda'yı yazdı. 26 yaşındaki Belçikalı için kısa süre içinde resmi temaslar başlayacak.

calendar 20 Mart 2026 09:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe milli araya Gaziantep FK karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle girerken sarı-lacivertlilerde diğer yandan transfer çalışmaları başladı.

İLK HEDEF OPENDA

Yeni sezonda kadrosuna iyi bir santrfor katmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de ilk hedef; Lois Openda...

FENERBAHÇE FIRSAT KOLLUYOR

Leipzig'den sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla Juventus'a kiralanan Belçikalı golcüden İtalyanlar memnun değil.

44 milyon euroluk opsiyonunu mecburen kullanacak olan Juve, ardından oyuncuyla yollarını ayıracak.

Sarı-lacivertliler ise bu durumu fırsata çevirmek istiyor ve bu bağlamda Openda için kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak.

DETAYLAR NETLEŞECEK

Fenerbahçe 26 yaşındaki santrfor için kasasından yüksek bir meblağ çıkarmak istemiyor ve bu nedenle Openda için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor.

İTALYAN MEDYASI DA DUYURDU

İtalyan medyası da konuyla ilgili; "Juventus en az zararla oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Fenerbahçe, projesini belirledi ve Juventus'ta az süre almasını önemli bir avantaj olarak görüyor. Fenerbahçe'nin teklifinin detayları önümüzdeki günlerde netleşecek" ifadelerini kullandı.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Futbolcuyla ilgili gelişmeler, sarı-lacivertli camia tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
