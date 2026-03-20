20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçları!

TFF 1. Lig'de 32. haftanın perdesi, 21 Mart Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla açılacak.

20 Mart 2026 09:51
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
TFF 1. Lig'de 32. hafta heyecanı 21 Mart Cumartesi günü başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 32. haftanın programı şöyle:

21 Mart Cumartesi:

13.30 Serikspor-Sakaryaspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Boluspor-Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

22 Mart Pazar:

13.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Van Atatürk)

13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK (Iğdır Şehir)

16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK (Esenler Erokspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
