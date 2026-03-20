20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Galatasaray'dan Avrupa'da çarpıcı tablo!

Avrupa defterini kapatan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ilk Avrupa sezonundaki iç-dış saha başarı dengesi, geçen sezonla birlikte bozulmaya başladı. Evinde başarılı sonuçlara imza atan sarı-kırmızılılar, deplasmandaki 12 karşılaşmada ise 8 mağlubiyet, 3 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı.

calendar 20 Mart 2026 10:39
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Avrupa'da çarpıcı tablo!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray bu sezon en önemli hedefi olarak belirlediği Avrupa kulvarına çeyrek finali göremeden veda etti. Liverpool'u iki kez yendiği sezonda, rakibiyle üçüncü buluşmasında sarı-kırmızılılar deplasmanda kalesinde dört gol görerek Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

ZAYIF DIŞ SAHA KARNESİ

Premier Lig'in son şampiyonu dışında, İtalyan devi Juventus, Hollanda'dan Ajax, sezonun sürpriz ekibi Bodo Glimt gibi takımlar karşısında flaş galibiyetler elde eden sarı-kırmızılıların daha ileri turları göremeyişinde, dış saha karnesinin zayıf olması önemli rol oynadı.

US Gilloise maçı dışında içeride yenilgi almayan Galatasaray, Ajax maçı dışında deplasmanda galibiyet elde edemedi.

DIŞARIDA TERSİ GÖRÜNTÜ

Galatasaray, Devler Ligi'nde bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet alarak, bu 6 maçta 6 gol atıp 15 golü kalesinde gördü. Buna karşılık kendi sahasındaki 6 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ile geçen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 11 gol attı, 5 gol yedi. Dünya çapında övgüler alan taraftarının desteğiyle içeride güçlü görünen Galatasaray, dışardaki maçlarda tam tersi bir görüntü çizdi.

DEPLASMAN SIKINTISI

Yaşanan 'deplasman' sıkıntısı, geçen sezonun devamı niteliğindeydi. Sarı-kırmızılılar 2024-25 sezonunda Avrupa kulvarını, dış sahada hiç maç kazanamadan tamamladı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sözü geçen sezonda rakip sahada 6 maça çıkan Cim-Bom 3 yenilgi, 3 beraberlik elde etti. Buna karşın seyircisinin önünde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 2023- 24'te deplasmandaki müsabaka sayısı 7, bunlardaki sonuç 3 yenilgi, 3 galibiyet, 1 beraberlikti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.