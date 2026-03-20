Galatasaray'dan Avrupa'da çarpıcı tablo!

Galatasaray bu sezon en önemli hedefi olarak belirlediği Avrupa kulvarına çeyrek finali göremeden veda etti. Liverpool'u iki kez yendiği sezonda, rakibiyle üçüncü buluşmasında sarı-kırmızılılar deplasmanda kalesinde dört gol görerek Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.
ZAYIF DIŞ SAHA KARNESİ
Premier Lig'in son şampiyonu dışında, İtalyan devi Juventus, Hollanda'dan Ajax, sezonun sürpriz ekibi Bodo Glimt gibi takımlar karşısında flaş galibiyetler elde eden sarı-kırmızılıların daha ileri turları göremeyişinde, dış saha karnesinin zayıf olması önemli rol oynadı.
US Gilloise maçı dışında içeride yenilgi almayan Galatasaray, Ajax maçı dışında deplasmanda galibiyet elde edemedi.
DIŞARIDA TERSİ GÖRÜNTÜ
Galatasaray, Devler Ligi'nde bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet alarak, bu 6 maçta 6 gol atıp 15 golü kalesinde gördü. Buna karşılık kendi sahasındaki 6 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ile geçen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 11 gol attı, 5 gol yedi. Dünya çapında övgüler alan taraftarının desteğiyle içeride güçlü görünen Galatasaray, dışardaki maçlarda tam tersi bir görüntü çizdi.
DEPLASMAN SIKINTISI
Yaşanan 'deplasman' sıkıntısı, geçen sezonun devamı niteliğindeydi. Sarı-kırmızılılar 2024-25 sezonunda Avrupa kulvarını, dış sahada hiç maç kazanamadan tamamladı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sözü geçen sezonda rakip sahada 6 maça çıkan Cim-Bom 3 yenilgi, 3 beraberlik elde etti. Buna karşın seyircisinin önünde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 2023- 24'te deplasmandaki müsabaka sayısı 7, bunlardaki sonuç 3 yenilgi, 3 galibiyet, 1 beraberlikti.
