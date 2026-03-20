Doncic 60 sayıyla 'şov' yaptı, Lakers'ı zafere taşıdı

Los Angeles Lakers, deplasmanda Miami Heat'i 134-126 mağlup etmeyi başardı.



Bu sonuçla Lakers'ın derecesi 45-25'e yükselirken, Heat ise 38-32 ile yola devam ediyor.



KOBE'DEN BU YANA İLK!



Lakers cephesinde Luka Dončić 18/30 şut isabetiyle 60 sayı atıp maçın yıldızı oldu. Doncic, Kobe Bryant'ın emeklilik maçından bu yana 60 sayı atan ilk Lakers oyuncusu oldu.



Lakers'ın bir diğer yıldızı LeBron James, 19 sayı, 10 asist ve 15 ribauntla "triple-double" yaptı.



Austin Reaves 18 sayı üretirken, Marcus Smart 13 sayıyla katkı verdi.



Ev sahibi Heat'te Jaime Jaquez ve Andrew Wiggins sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken Bam Adebayo 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.



Tyler Herro 21 sayı kaydetti. Norman Powell 20 sayı üretirken, Davion Mitchell 16 sayı ve Kel'el Ware 14 sayıyla mücadele etti.





NBA'de normal sezon mücadelesinde Miami Heat, kendi sahasında Los Angeles Lakers'ı konuk etti.