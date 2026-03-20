20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Doncic 60 sayıyla "şov" yaptı, Lakers'ı zafere taşıdı

Miami Heat deplasmanına konuk olan Los Angeles Lakers'ta Luka Doncic, 60 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

calendar 20 Mart 2026 10:40 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 10:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
NBA'de normal sezon mücadelesinde Miami Heat, kendi sahasında Los Angeles Lakers'ı konuk etti. 

Los Angeles Lakers, deplasmanda Miami Heat'i 134-126 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Lakers'ın derecesi 45-25'e yükselirken, Heat ise 38-32 ile yola devam ediyor.

KOBE'DEN BU YANA İLK!

Lakers cephesinde Luka Dončić 18/30 şut isabetiyle 60 sayı atıp maçın yıldızı oldu. Doncic, Kobe Bryant'ın emeklilik maçından bu yana 60 sayı atan ilk Lakers oyuncusu oldu.

Lakers'ın bir diğer yıldızı LeBron James, 19 sayı, 10 asist ve 15 ribauntla "triple-double" yaptı.

Austin Reaves 18 sayı üretirken, Marcus Smart 13 sayıyla katkı verdi.

Ev sahibi Heat'te Jaime Jaquez ve Andrew Wiggins sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken Bam Adebayo 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.

Tyler Herro 21 sayı kaydetti. Norman Powell 20 sayı üretirken, Davion Mitchell 16 sayı ve Kel'el Ware 14 sayıyla mücadele etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
