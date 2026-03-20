Galatasaray'da Singo kararı

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in kart cezası nedeniyle Liverpool deplasmanında stopere geçen Wilfried Singo, Süper Lig'deki Trabzonspor maçıyla birlikte yeniden sağ beke geçecek.
Savunmada pozisyon hatası yapan ancak sağ bekte oynadığında kanadı komple etkili kullanan Fildişili oyuncu, Davinson Sanchez'in dönüşüyle esas bölgesine geçecek.
Galatasaray forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Savunmada pozisyon hatası yapan ancak sağ bekte oynadığında kanadı komple etkili kullanan Fildişili oyuncu, Davinson Sanchez'in dönüşüyle esas bölgesine geçecek.
Galatasaray forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.