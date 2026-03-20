20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Galatasaray'da Singo kararı

Galatasaray'da Wilfried Singo, lige dönüşte yeniden sağ beke geçecek.

calendar 20 Mart 2026 10:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Davinson Sanchez'in kart cezası nedeniyle Liverpool deplasmanında stopere geçen Wilfried Singo, Süper Lig'deki Trabzonspor maçıyla birlikte yeniden sağ beke geçecek.

Savunmada pozisyon hatası yapan ancak sağ bekte oynadığında kanadı komple etkili kullanan Fildişili oyuncu, Davinson Sanchez'in dönüşüyle esas bölgesine geçecek.

Galatasaray forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
