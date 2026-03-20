Trabzonspor'da Felipe Augusto'dan 14 puan direkt katkı!

Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, kariyer sezonunu geçiriyor.
Devre arasında Rusya'dan Zenit ve Suudi Arabistan takımlarının istediği Sambacı, takımda kalarak performansıyla mahcup etmedi.
Eyüpspor deplasmanında oyuna sonradan girip, ağları sarsan 22 yaşındaki yıldız, zaferin mimarı oldu.
Bordo-mavili formayla 31 maçta 13 gole ulaşan oyuncu, Fatih Tekke tedrisatında ligde 14 puana direkt katkı sağladı.
2026'da rakiplerini 5 kez avlayan Augusto, tabelayı 10 farklı takıma karşı değiştirdi.
Devre arasında Rusya'dan Zenit ve Suudi Arabistan takımlarının istediği Sambacı, takımda kalarak performansıyla mahcup etmedi.
Eyüpspor deplasmanında oyuna sonradan girip, ağları sarsan 22 yaşındaki yıldız, zaferin mimarı oldu.
Bordo-mavili formayla 31 maçta 13 gole ulaşan oyuncu, Fatih Tekke tedrisatında ligde 14 puana direkt katkı sağladı.
2026'da rakiplerini 5 kez avlayan Augusto, tabelayı 10 farklı takıma karşı değiştirdi.