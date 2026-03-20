20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Trabzonspor'da Felipe Augusto'dan 14 puan direkt katkı!

Eyüpspor maçında galibiyetin mimarı olan Felipe Augusto, attığı 13 golle bordo-mavili takıma zirve yürüyüşünde tam 14 puan kazandırdı.

calendar 20 Mart 2026 10:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'da Felipe Augusto'dan 14 puan direkt katkı!
Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, kariyer sezonunu geçiriyor.

Devre arasında Rusya'dan Zenit ve Suudi Arabistan takımlarının istediği Sambacı, takımda kalarak performansıyla mahcup etmedi.

Eyüpspor deplasmanında oyuna sonradan girip, ağları sarsan 22 yaşındaki yıldız, zaferin mimarı oldu.

Bordo-mavili formayla 31 maçta 13 gole ulaşan oyuncu, Fatih Tekke tedrisatında ligde 14 puana direkt katkı sağladı.

2026'da rakiplerini 5 kez avlayan Augusto, tabelayı 10 farklı takıma karşı değiştirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
