20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Kubilay Kaan Kundakçı silahlı saldırı sonucu öldürüldü!

İstanbul'da, içerisinde müzisyen Rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda, Canbay'ın arkadaşı olan futbolcu 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. İşte detaylar...

calendar 20 Mart 2026 13:07 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 13:16
Kubilay Kaan Kundakçı silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
İstanbul Ümraniye'deki Sıddık Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, içerisinde Rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik yapılan silahlı saldırıda Kars 36 Spor Kulübü futbolcu Kubilay Kundakçı (21) hayatını kaybetti.

"FUTBOLCUMUZ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ"

Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 Spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalarda cinayeti Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği belirlendi. Yeni sevgilinin olaydan sonra kaçtığı öğrenildi.

İKİ HAFTA ÖNCE AYRILMIŞLARDI

Derinleşen soruşturmada Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Kalaycıoğlu'nun iki hafta önce Canbay'dan ayrıldığını basına yansımıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
