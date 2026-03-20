20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

PFDK'dan 10 kulübe para cezası!

PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe, TFF 1. Lig'den de 4 kulübe para cezası uyguladı.

20 Mart 2026 13:00
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.
TFF'nin açıklamasına göre PFDK, ligin 26. haftasındaki farklı ihlaller nedeniyle Beşiktaş'a 1 milyon 660 bin lira, Kocelispor'a 920 bin lira ve Hesap.com Antalyaspor, Göztepe, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor'a 220'şer bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, ayrıca Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan için TÜMOSAN Konyaspor maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 80 bin lira para cezası uygun gördü.

PFDK, Beşiktaş maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle Natura Dünyası Gençlerbirliği sporcusu Sekou Koita'yı 2 maç men ve 53 bin 350 lira para cezasına çarptırdı.

Disiplin Kurulu, ikas Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy'e de müsabaka 4. hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men ve 53 bin 350 lira para cezası kaydetti.

TFF 1. LİG CEZALARI

PFDK, TFF 1. Lig'in 31. haftasında yaşanan farklı ihlaller nedeniyle SMS Grup Sarıyer'e 660 bin lira, Arca Çorum FK'ye 299 bin 500 lira, Amed Sportif Faaliyetler'e 110 bin lira ve Özbelsan Sivasspor'a da 27 bin lira para cezası verdi.

Öte yandan PFDK, Manisa FK sporcusu Waldir Alenis Vargas Valentin'e ve Esenler Erokspor'un futbolcusu Francis Nzaba'ya 2 maç men ve 26 bin 700 lira para cezası uyguladı.

Kurul, Arca Çorum FK oyuncusu Atakan Akkaynak'ı ve Atakaş Hatayspor'un kaleci antrenörü Ahmet Cihan Abalıoğlu'nu 1 maç men ve 40 bin lira para cezasına çarptırdı.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
