20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Uli Hoeness: "Kane için 150 milyon euro öderim"

Bayern Münih'in efsane isimlerinden Uli Hoeness, takımın golcüsü Harry Kane ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Uli Hoeness: 'Kane için 150 milyon euro öderim'
Bayern Münih'in efsane isimlerinden Uli Hoeness, takımın golcü futbolcusu Harry Kane ile ilgili konuştu.

Hoeness, İngiliz golcü için övgü dolu sözler sarf etti. Uli Hoeness, "Birçok insan Harry Kane için ödediğimiz 100 milyon euro'nun çılgınlık olduğunu düşünmüştü. Ben de öyle düşünmüştüm ama bugün 150 milyon euro da öderim." dedi.

Sözlerine devam eden Alman efsane, "Harry Kane küressel bir simge, iyi bir karakter. 18 yaşındaki gençlerimiz için bir rol model." diye konuştu.

Bayern Münih forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan 32 yaşındaki Harry Kane, 47 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
