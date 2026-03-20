20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Kolombiya'da Jhon Duran krizi! Tepkiler çığ gibi!

Fenerbahçe'den ara transfer döneminde Zenit'e transfer olan Jhon Duran, Rusya'daki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Ancak bu başlangıca rağmen Kolombiyalı futbolcu hakkında verilen milli takım kararı büyük tartışma yarattı.

calendar 20 Mart 2026 18:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kolombiya'da Jhon Duran krizi! Tepkiler çığ gibi!
Zenit formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gol atan Jhon Duran'ın, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmaması ülkede büyük yankı uyandırdı. Performansına rağmen kadroya alınmayan genç forvet için teknik direktör tercihine anlam verilemedi. 

Futbolred'de yer alan haberde, "Forvet oyuncusu, resmi maçlarda oynamasına ve kadro dışı bırakılmasını haklı çıkaracak herhangi bir sağlık raporu olmamasına rağmen, Nestor Lorenzo'nun listesinde yer almıyor. Bu küçük bir mesele değil. Duran, teknik ekip tarafından neredeyse dokuz aydır dikkate alınmıyor; bu durum, uluslararası futboldaki mevcut performansıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Şu anda Rusya'da Zenit Saint Petersburg'da forma giyen Durán, ilk birkaç maçında penaltıdan iki gol kaydetti." ifadeleri yer aldı. 

Haberde ayrıca Duran'ın Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Néstor Lorenzo ile daha önce yaşadığı bir tartışma nedeniyle kadroya alınmadığı iddia edildi. Konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"2025 yılının ortalarında, Peru ile oynanan Dünya Kupası eleme maçından sonra yaşanan olay hala gündemde. O dönemde çıkan haberlere göre, Barranquilla'daki Metropolitano Stadyumu'nda ev sahibi takımın soyunma odasında teknik direktör Lorenzo ve bazı oyuncular arasında hararetli bir tartışma yaşanmıştı. 

Bu olayın, ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğu söyleniyor. Kolombiya Futbol Federasyonu'na göre oyuncu başlangıçta sakatlık nedeniyle kadro dışı bırakılmış olsa da ve büyük bir çatışma resmi olarak doğrulanmamış olsa da, forvet oyuncusu o zamandan beri milli takım çağrılarında önemini kaybetti. Kamuoyuna yapılan açıklamalar taktiksel kararlar, pozisyonu için rekabet ve fiziksel durum üzerine yoğunlaştı, ancak tartışma hiçbir zaman tam olarak sona ermedi."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
IAB
