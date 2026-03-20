20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
22:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
0-155'
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
22:00

Milli judocu Tuğçe Beder'den altın madalya!

Milli judocu Tuğçe Beder, Gürcistan'da düzenlenen Tiflis Grand Slam Turnuvası'nda kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı.

calendar 20 Mart 2026 19:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli judocu Tuğçe Beder'den altın madalya!
Milli judocu Tuğçe Beder, Gürcistan'da düzenlenen Tiflis Grand Slam Turnuvası'nda kadınlar 48 kiloda altın madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Tiflis'teki yapılan turnuvada son 16 turundan başlayan milli sporcu, ilk maçında İspanyol Mireia Rodriguez Salvador'u mağlup etti.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Konul Aliyeva'yı eleyen Tuğçe, yarı finalde ise Rus Sabina Giliazova'yı yenerek finale yükseldi.

Finalde İsveçli Tara Babulfath ile karşılaşan Tuğçe Beder, altın madalyanın sahibi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
