Guti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler!

Beşiktaş, Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Guti Hernandez, milli futbolcu Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken, "Bizim hayatlarımız onunla paralel, sadece farklı dönemlerde" dedi.



Guti, AS gazetesine verdiği röportajda hem Arda Güler hem de Real Madrid'in gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"ARDA GÜLER İLE HAYATLARIMIZ PARALEL"



Arda Güler hakkında özel bir parantez açan Guti, genç yıldızı kendisine benzetti. İyi dönemlerde övgü, zor anlarda ise eleştiri almanın futbolun gerçeği olduğunu belirten İspanyol futbol adamı, "Bizim hayatlarımız paralel, sadece farklı dönemlerde" ifadelerini kullandı.



Arda'nın klasik bir 10 numara olduğunu söyleyen Guti, modern futbolda bu rolün evrildiğini vurguladı. Yine de milli futbolcunun kalite seviyesi sayesinde orta sahada farklı pozisyonlarda görev alabileceğini dile getirdi. Guti, "Çalışmaya ve kendine güvenmeye devam etmeli. Futbolda her şeyi yapabilecek bir yeteneği var" diyerek Arda'ya olan inancını ortaya koydu.



"THIAGO, MADRID'İN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ"



Röportajda son dönemin yükselen ismi Thiago Pitarch hakkında da konuşan Guti, genç oyuncunun takıma büyük katkı sağladığını söyledi. Topla olan berraklığına, savunma ve hücumdaki çalışkanlığına dikkat çeken Guti, "Madrid'in çehresini değiştirdi" ifadesini kullandı. Toni Kroos benzetmeleri hakkında ise temkinli konuşarak, "Kroos olur mu bilmem ama orta sahaya kesinlikle farklı bir hava kattı" dedi.



ARBELOA YORUMU



Takımın başındaki Alvaro Arbeloa için "caramelo envenenado" (zehirli şeker) benzetmesini yapan Guti, sezon ortasında ve sakatlıkların gölgesinde göreve gelmenin zorluklarına dikkat çekti. Buna rağmen Arbeloa'nın takımı doğru yola soktuğunu belirten Guti, "Madrid'in şampiyonluk kazanmasını ve Arbeloa'nın görevine devam etmesini isteriz" dedi.



Arbeloa'nın takımı sadece ruhsal olarak değil taktiksel anlamda da yukarı taşıdığını savunan Guti, özellikle Manchester City karşısındaki performansı "her anlamda üstünlük" olarak değerlendirdi.



VALVERDE VE BELLINGHAM SÖZLERİ



Guti, altyapı döneminde çalıştırdığı Federico Valverde hakkında da konuştu. İlk geldiğinde içine kapanık olduğunu söyleyen Guti, "Ona hep 'Daha fazlasını verebilirsin' derdim. Şimdi tamamen özgüvenli ve takım için vazgeçilmez" ifadelerini kullandı.



Jude Bellingham için ise en verimli rolün "Ceza sahasına koşu atan oyuncu" olduğunu belirten Guti, onu daha geride oynatmanın bazı özelliklerini törpüleyebileceğini dile getirdi.



"ALTYAPI EKSİKLİĞİ DEZAVANTAJDI"



Son olarak altyapıya yapılan vurgudan memnuniyet duyduğunu belirten Guti, Madrid'de yeterince altyapı oyuncusu olmamasını geçmişte bir dezavantaj olarak gördüğünü söyledi.



Teknik direktörlük konusuna da değinen Guti, doğru proje gelmesi halinde yeniden kulübede olabileceğinin sinyalini verdi.



