Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman?

Türk futbolunun iki asırlık çınarı, ligin zirvesini doğrudan ilgilendiren bu kritik 90 dakikada karşı karşıya geliyor. Ev sahibi sarı-lacivertliler taraftarının desteğiyle mutlak galibiyet hedeflerken, siyah-beyazlı kara kartal deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Tribünlerin tıklım tıklım dolacağı bu dev futbol şölenini kaçırmak istemeyenler takvimlerini işaretlemek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman?

Süper Lig fikstürünün en çok beklenen eşleşmelerinden biri olan ve milyonların sonucunu merakla beklediği dev derbi, 5 Nisan Pazar günü futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. İki takımın da sahaya tüm kozlarını süreceği ve taktik savaşlarının ön planda olacağı bu tarihi randevu, haftanın açık ara en çok konuşulan mücadelesi olacak.

Tüm Türkiye'de hayatı durduracak ve milyonları ekran başına kilitleyecek olan Kadıköy'deki dev derbinin ilk düdüğü, akşam saat tam 20.00'de çalacak. Bu nefes kesen heyecanı evlerinin konforunda, anbean ve canlı olarak takip etmek isteyen futbol tutkunları için mücadele, yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarından naklen yayımlanacak. Peki, bu kritik eşleşme öncesi takımların genel durumu ve hedefleri neler?