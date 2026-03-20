Napoli, Cagliari'yi McTominay ile devirdi!

İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Napoli ile Cagliari karşı karşıya geldi.



Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli, 1-0'lık skorla kazandı.



Napoli'ye galibiyeti getiren golü dakika 2'de Scott McTominay attı.



Cagliari'de mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Semih Kılıçsoy, 65. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Napoli, puanını 62 yaptı. Cagliari, 30 puanda kaldı.



Serie A'nın bir sonraki maçında Napoli, Milan'ı konuk edecek. Cagliari, Sassuolo deplasmanına gidecek.