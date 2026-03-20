20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
4-053'
20 Mart
Bournemouth-M. United
0-0DA
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
3-045'
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
0-1
20 Mart
Genoa-Udinese
0-0DA
20 Mart
Lens-Angers
3-046'
20 Mart
Heracles-Excelsior
1-189'

Napoli, Cagliari'yi McTominay ile devirdi!

İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Napoli, deplasmanda Cagliari'yi 1-0 mağlup etti.

calendar 20 Mart 2026 23:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Napoli, Cagliari'yi McTominay ile devirdi!
İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Napoli ile Cagliari karşı karşıya geldi.

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli, 1-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golü dakika 2'de Scott McTominay attı.

Cagliari'de mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Semih Kılıçsoy, 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 62 yaptı. Cagliari, 30 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki maçında Napoli, Milan'ı konuk edecek. Cagliari, Sassuolo deplasmanına gidecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
