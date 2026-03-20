20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
5-0
20 Mart
Bournemouth-M. United
2-2
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
3-1
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
0-1
20 Mart
Genoa-Udinese
0-2
20 Mart
Lens-Angers
5-1
20 Mart
Heracles-Excelsior
1-1

Giuseppe Poeta: "Fenerbahçe'ye ikinci yarı karşılık veremedik"

Olimpia Milano Başantrenörü Giuseppe Poeta, Fenerbahçe Beko maçının ardından konuştu.

calendar 20 Mart 2026 23:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Giuseppe Poeta: 'Fenerbahçe'ye ikinci yarı karşılık veremedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Olimpia Milano Başantrenörü Giuseppe Poeta, Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Poeta, üçüncü çeyrekte Fenerbahçe'nin gösterdiği performansa karşılık veremediklerini ifade etti.

Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek sözlerine başlayan Poeta, "Takım iyi bir performans gösterdi ama yeterli değildi. Son şampiyon ve lidere karşı oynadık. Maça iyi başladık. Fiziksel oyunlarına karşılık verdik ancak üçüncü çeyrekte bize karşı üstünlük kurdular. Buna karşılık veremedik. Son çeyrekte geri gelmeye çalışsak da istediğimiz sonucu alamadık." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.