Giuseppe Poeta: 'Fenerbahçe'ye ikinci yarı karşılık veremedik'

Olimpia Milano Başantrenörü Giuseppe Poeta, Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Poeta, üçüncü çeyrekte Fenerbahçe'nin gösterdiği performansa karşılık veremediklerini ifade etti.



Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek sözlerine başlayan Poeta, "Takım iyi bir performans gösterdi ama yeterli değildi. Son şampiyon ve lidere karşı oynadık. Maça iyi başladık. Fiziksel oyunlarına karşılık verdik ancak üçüncü çeyrekte bize karşı üstünlük kurdular. Buna karşılık veremedik. Son çeyrekte geri gelmeye çalışsak da istediğimiz sonucu alamadık." diye konuştu.



