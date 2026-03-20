20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
4-053'
20 Mart
Bournemouth-M. United
0-0DA
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
3-045'
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
0-1
20 Mart
Genoa-Udinese
0-0DA
20 Mart
Lens-Angers
3-046'
20 Mart
Heracles-Excelsior
1-189'

Para Masa Tenisi Milli Takımı'ndan 4 madalya

Milli para tenisçiler, İtalya'da düzenlenen ITTF World Para Challenger Lignano Turnuvası'nda 4 madalya kazandı.

calendar 20 Mart 2026 22:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli para tenisçiler, İtalya'da düzenlenen ITTF World Para Challenger Lignano Turnuvası'nda 4 madalya kazandı. 

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun tekler mücadelesinde milli sporculardan Abdullah Öztürk, klas 4-5 kategorisinde altın madalya kazandı.

Turnuvada Merve Cansu Demir klas 10'da, İrem Oluk ise klas 4-5 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Kübra Korkut da klas 7'de bronz madalya elde etti.

Turnuvada 21 Mart Cumartesi günü çiftler mücadelesi başlayacak.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.