Para Masa Tenisi Milli Takımı'ndan 4 madalya

Milli para tenisçiler, İtalya'da düzenlenen ITTF World Para Challenger Lignano Turnuvası'nda 4 madalya kazandı.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun tekler mücadelesinde milli sporculardan Abdullah Öztürk, klas 4-5 kategorisinde altın madalya kazandı.



Turnuvada Merve Cansu Demir klas 10'da, İrem Oluk ise klas 4-5 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Kübra Korkut da klas 7'de bronz madalya elde etti.



Turnuvada 21 Mart Cumartesi günü çiftler mücadelesi başlayacak.



