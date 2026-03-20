20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
4-053'
20 Mart
Bournemouth-M. United
0-0DA
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
3-045'
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
0-1
20 Mart
Genoa-Udinese
0-0DA
20 Mart
Lens-Angers
3-046'
20 Mart
Heracles-Excelsior
1-189'

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Miami Açık'ta 2. turda elendi

Zeynep Sönmez, Miami Açık'ta Belinda Bencic'e yenilerek 2. turda turnuvaya veda etti.

calendar 20 Mart 2026 23:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez Miami Açık'ta 2. turda elendi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası'na İsviçreli Belinda Bencic'e yenilerek 2. turda veda etti.

Dünya sıralamasının 83. basamağındaki Zeynep, yağmur nedeniyle sık sık duran ve 1 saat 9 dakika süren mücadelede rakibine 6-3 ve 6-2 setlerle 2-0 mağlup oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
