Leipzig, Hoffenheim karşısında gol oldu yağdı!

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Leipzig, sahasında 1. FC Heidenheim ile karşı karşıya geldi



Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazanarak haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.



Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 17 ve 44. dakikalarda Brajan Gruda, 21 ve 30. dakikalarda Christoph Baumgartner ve 78. dakikada Benjamin Henrichs kaydetti.



Bu sonucun ardından Leipzig puanını 50'ye yükseltirken, Heidenheim de 50 puanda kaldı.



Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leipzig deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak. TSG Hoffenheim ise sahasında Mainz 05'ı konuk edecek.



