20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
5-0
20 Mart
Bournemouth-M. United
2-2
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
3-1
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
0-1
20 Mart
Genoa-Udinese
0-2
20 Mart
Lens-Angers
5-1
20 Mart
Heracles-Excelsior
1-1

Leipzig, Hoffenheim karşısında gol oldu yağdı!

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta maçında Leipzig, sahasında Hoffenheim'i 5-0 mağlup etti.

calendar 21 Mart 2026 00:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Leipzig, sahasında 1. FC Heidenheim ile karşı karşıya geldi 

Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazanarak haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. 

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 17 ve 44. dakikalarda Brajan Gruda, 21 ve 30. dakikalarda Christoph Baumgartner ve 78. dakikada Benjamin Henrichs kaydetti.

Bu sonucun ardından Leipzig puanını 50'ye yükseltirken, Heidenheim de 50 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leipzig deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak. TSG Hoffenheim ise sahasında Mainz 05'ı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
