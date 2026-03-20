20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
4-053'
20 Mart
Bournemouth-M. United
0-0DA
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
3-045'
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
0-1
20 Mart
Genoa-Udinese
0-0DA
20 Mart
Lens-Angers
3-046'
20 Mart
Heracles-Excelsior
1-189'

Galatasaray'dan Liverpool'a tepki: "Peşini bırakmayacağız!"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool'un ırkçılık iddialarına tepki gösterdi. Yazgan, ayrıca İngiliz ekibinin Noa Lang'ın yaşadığı kazayı örtbas etmeye çalıştığını söyledi.

calendar 20 Mart 2026 21:38 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 21:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool cephesinden ortaya atılan ırkçılık iddialarına sert tepki gösterdi. Yazgan,  A Spor'a yaptığı açıklamada İngiliz ekibinin Noa Lang'ın yaşadığı ciddi sakatlık sonrası süreci örtbas etmeye çalıştığını öne sürdü.

"TEK BİR ÖZÜR BİLE YOK"

Yaşanan olayın ardından Liverpool cephesinden herhangi bir özür gelmediğini vurgulayan Yazgan, "Liverpool tarafından kulübümüze veya oyuncumuza yönelik tek bir özür dahi yapılmadı. Bu kabul edilemez. Bu suskunluk ve sorumluluğu görmezden gelmek olayın üzerini örtme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İngiliz ekibinin konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştığını savunan Yazgan, "Liverpool özür bile dememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ortada oyuncu sağlığını tehdit eden ciddi bir durum varken, Liverpool gündem değiştirmeye çalışıyor." dedi.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Sürecin takipçisi olacaklarını belirten sarı-kırmızılı yönetici, "Liverpool gibi bir kulübün önce sahasında yaşanan skandalın hesabını vermesi, gereken özrü de gecikmeksizin dile getirmesi gerekiyor. UEFA, Lang'ın sakatlandığı pozisyon hakkında bir soruşturma başlattı. Bizim de temaslarımız oldu. Bu işin peşini bırakmayacağız." diyerek kararlılık mesajı verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
