Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool cephesinden ortaya atılan ırkçılık iddialarına sert tepki gösterdi. Yazgan, A Spor'a yaptığı açıklamada İngiliz ekibinin Noa Lang'ın yaşadığı ciddi sakatlık sonrası süreci örtbas etmeye çalıştığını öne sürdü.
"TEK BİR ÖZÜR BİLE YOK"
Yaşanan olayın ardından Liverpool cephesinden herhangi bir özür gelmediğini vurgulayan Yazgan, "Liverpool tarafından kulübümüze veya oyuncumuza yönelik tek bir özür dahi yapılmadı. Bu kabul edilemez. Bu suskunluk ve sorumluluğu görmezden gelmek olayın üzerini örtme çabasıdır." ifadelerini kullandı.
"GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"
İngiliz ekibinin konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştığını savunan Yazgan, "Liverpool özür bile dememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ortada oyuncu sağlığını tehdit eden ciddi bir durum varken, Liverpool gündem değiştirmeye çalışıyor." dedi.
"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Sürecin takipçisi olacaklarını belirten sarı-kırmızılı yönetici, "Liverpool gibi bir kulübün önce sahasında yaşanan skandalın hesabını vermesi, gereken özrü de gecikmeksizin dile getirmesi gerekiyor. UEFA, Lang'ın sakatlandığı pozisyon hakkında bir soruşturma başlattı. Bizim de temaslarımız oldu. Bu işin peşini bırakmayacağız." diyerek kararlılık mesajı verdi.
Galatasaray'dan Liverpool'a tepki: "Peşini bırakmayacağız!"
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool'un ırkçılık iddialarına tepki gösterdi. Yazgan, ayrıca İngiliz ekibinin Noa Lang'ın yaşadığı kazayı örtbas etmeye çalıştığını söyledi.
