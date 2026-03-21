Lens'ten zirve yarışında beş gollü net galibiyet!

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Lens, Angers'i ağırladı.



Bollaert Delelis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Lens, 5-1'lik skorla kazandı.



Lens'e galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Florian Thauvin, 25 ve 48. dakikada Odsonne Edouard, 39. dakikada Mamadou Sangare ve 72. dakikada Matthieu Udol kaydetti.



Angers'in tek golünü ise 62. dakikada Lanroy Machine, attı.



Bu sonucun ardından Lens, maç fazlasıyla puanını 59 yaptı ve zirvede yer aldı. Angers, 32 puanda kaldı.



Fransa Ligue 1'in bir sonraki maçında Lens, Lille deplasmanına gidecek. Angers, Lyon'u konuk edecek.