20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
5-0
20 Mart
Bournemouth-M. United
2-2
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
3-1
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
0-1
20 Mart
Genoa-Udinese
0-2
20 Mart
Lens-Angers
5-1
20 Mart
Heracles-Excelsior
1-1

Arda Güler'den Alex de Souza itirafı!

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, kulübün kanalına konuk oldu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız isim Fenerbahçe'de forma giymiş iki ismi örnek aldığını söyledi.

calendar 21 Mart 2026 00:16 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 00:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi konuk ettiği maçta 89.dakikada yaklaşık 70 metre uzaklıktan gol atarak gündeme oturan Arda Güler, kulübün resmi YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu..

"HER ZAMAN BÖYLE BİR GOL ATMAK İSTİYORDUM"

Attığı gol hakkında konuşan 21 yaşındaki futbolcu, "Daha önce de denemiştim. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. O tarz bir vuruş kalitem var. Kaleciyi önde gördüğümde böyle vuruşlar deneyebiliyorum. Maçın içerisinde bir an gelişti. Uzaktan böyle bir gol attım" dedi. 

"ÖRNEK ALDIĞIM FUTBOLCU ALEX DE SOUZA'YDI"

Küçükken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex'i örnek aldığını söyleyen Arda, şimdilerde ise yine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil'i izlediğini söyledi. 

Genç yıldız, "Küçüklükten beri örnek aldığım futbolcu Alex de Souza'ydı. Şimdi biraz daha Mesut Özil ve Luka Modric'i izliyorum. Kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum. Çok elit futbolcular" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
