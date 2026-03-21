Arda Güler'den Alex de Souza itirafı!

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi konuk ettiği maçta 89.dakikada yaklaşık 70 metre uzaklıktan gol atarak gündeme oturan Arda Güler, kulübün resmi YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu..



"HER ZAMAN BÖYLE BİR GOL ATMAK İSTİYORDUM"



Attığı gol hakkında konuşan 21 yaşındaki futbolcu, "Daha önce de denemiştim. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. O tarz bir vuruş kalitem var. Kaleciyi önde gördüğümde böyle vuruşlar deneyebiliyorum. Maçın içerisinde bir an gelişti. Uzaktan böyle bir gol attım" dedi.



"ÖRNEK ALDIĞIM FUTBOLCU ALEX DE SOUZA'YDI"



Küçükken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex'i örnek aldığını söyleyen Arda, şimdilerde ise yine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil'i izlediğini söyledi.



Genç yıldız, "Küçüklükten beri örnek aldığım futbolcu Alex de Souza'ydı. Şimdi biraz daha Mesut Özil ve Luka Modric'i izliyorum. Kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum. Çok elit futbolcular" ifadelerini kullandı.



