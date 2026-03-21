21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-073'
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
17:00
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
18:15
21 Mart
Elche-Mallorca
16:00
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
0-071'
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
18:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
15:30
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
17:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
17:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
17:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
17:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
16:00
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
16:00
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Galatasaray'da 1 numara geleneği!

Şampiyonlar Ligi'nde 12 mücadelede 48 kurtarışla dikkat çeken Uğurcan; Galatasaray'ın efsane isimleri Simoviç, Taffarel, Mondragon ve Muslera'nın geleneğini devam ettiriyor.

21 Mart 2026 14:16
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı beğeni topladı. Kariyerinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele eden Uğurcan, özellikle İngiliz ekibi Liverpool'a karşı 3 maçta gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. 29 yaşındaki eldivenin performansı, akıllara Galatasaray'ın kaleci geleneğini getirdi. Uğurcan Çakır, sarıkırmızılılarda 1984'te Zoran Simoviç'le başlayıp Claudio Taffarel, Faryd Mondragon ve Fernando Muslera ile devam eden başarılı dönemleri akıllara getirdi. Söz konusu kalecilerle unutulmaz şampiyonluklar yaşanmıştı.

ŞİMDİ SIRA ŞAMPİYONLUKTA

Genel itibarıyla yabancı kalecilerle başarılara uzanan Galatasaray'da ilk kez bir Türk kaleci kısa sürede bu denli başarı sergiledi. Uğurcan Çakır, sezon başında geldiği Aslan'da 1 numarayı kaptı, adından söz ettirdi. Devler Ligi'nde 12 maçın tamamında kalede olan Uğurcan, 48 kurtarışla dikkat çekti. Liverpool'a karşı da oynadığı 3 maçta 22 kurtarış yapan milli kaleci, şimdi gözünü kupalara dikti. Uğurcan, sarı-kırmızılı formayla kupalar ve şampiyonluklara uzanarak efsaneleşen isimlerin izinden gitmek istiyor. Daha önce Trabzonspor'da şampiyon olan Uğurcan şimdi de Galatasaray'da zirveyi hedefliyor.

KALECİ İSTİKRARI

Galatasaray'ın başarılı olduğu yıllarda kaleci istikrarı göze çarpıyor. Zoran Simoviç, 1984-1990 arası forma giyerken, Taffarel 1998-2001 yılları arasında 1 numarayı almıştı. Mondragon 2002-2007 arası kaleyi korurken, Muslera ise tarihe geçip 2011'den 2025'e kadar 14 sene eldivenleri takmıştı. Uğurcan Çakır da daha önce Trabzonspor'da 2014-2025 arası geçirdiği başarılı yılları ardından Galatasaray'a geldi.

KUPALARA AMBARGO

Sarı-kırmızılılarda efsane kalecilerin ortak özelliği kazandıkları şampiyonluklar ve kupalar oldu. Simoviç, 2 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası kazandı. Taffarel, 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kaldırdı. Mondragon, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Muslera ise 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 6 Süper Kupa ile tarihe geçti.

32

Uğurcan Çakır, bu sezon Galatasaray'da 32 resmi maça çıktı. Uğurcan, Şampiyonlar Ligi'nde 12, Süper Lig'de 19, Süper Kupa'da da 1 maçta oynadı.

SIRA GALATASARAY'DA

Uğurcan Çakır, Trabzonspor kariyerinde birbirinden önemli başarılar yakaladı. Uğurcan, bordo- mavililerde 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu kazanırken, 2 Süper Kupa, 1 de Türkiye Kupası zaferleri yaşadı. Uğurcan Çakır, 2025-2026 sezonunda da Galatasaray'da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu hedefliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
