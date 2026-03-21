Sidiki Cherif'e milli davet motivasyonu

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Sidiki Cherif, kariyerinde önemli bir eşiği geride bırakmaya hazırlanıyor. Genç oyuncu, Fransa U21 Milli Takımı'nın Lüksemburg ve İzlanda ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri aday kadrosuna davet edildi.
Bu gelişme, Cherif cephesinde büyük bir gurur ve mutluluk yarattı. Uzun süredir milli daveti hedefleyen genç yıldızın, bu haberi alır almaz en yakın çevresiyle coşkuyla paylaştığı öğrenildi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan oyuncu için bu davet, önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.
Fransız teknik heyetinin Cherif'e olan güveni ise dikkat çekici. Edinilen bilgilere göre U21 ekibi, genç futbolcunun potansiyelini üst seviyede değerlendiriyor ve onu Fransa futbolunun geleceğinde önemli bir parça olarak konumlandırıyor.
Gözünü artık milli formayla sahaya çıkmaya diken Cherif'in, elemelerde sergileyeceği performans şimdiden merak konusu. Genç yıldızın bu fırsatı nasıl değerlendireceği, hem kulüp hem de milli takım kariyeri adına belirleyici olabilir.
