Galatasaray'da Icardi seferberliği: 'Yeniden aşkım ol!'

Liverpool maçında Noa Lang sakatlanınca oyuna girmesi istenilen Mauro Icardi'nin gönülsüz davrandığı ve araya Kaan Ayhan'ın girerek ikna ettiği iddiaları gündeme damga vurmuştu.



Osimhen'in sakatlığı nedeniyle 1 ayı bulacak yokluğunda fikstür ve sakatlığının son durumu henüz netleşmediği için kaçıracağı maç sayısı belirsiz. Ancak en iyi ihtimalle 3-4 karşılaşmalık süreçte Osimhen olmayacak.



ICARDI İLE TOPLANTI YAPACAK



Bu nedenle Mauro İcardi'nin sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Bu yüzden teknik direktör Okan Buruk'un, Arjantinli yıldız ile izin dönüşü bir toplantı yapacağı öğrenildi.



KONSANTRE OLAMAZSA BARIŞ ALPER



Süper Lig'de şampiyonluk için son düzlüğe girilirken Okan Buruk da oyuncusundan yüksek konsantrasyon almanın peşinde. Ancak bu süreçte İcardi'nin gönülsüz tavırlarına devam etmesi halinde Tangocu kulübeye demir atacak ve forvet olarak Barış Alper Yılmaz görevlendirilecek.



BU SEZON LİGDE 13 GOL ATTI



Bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıkan İcardi, 13 kez fileleri sarsmıştı.







