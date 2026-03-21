Galatasaray, ideal savunmasına dönüyor!

Milli ara sonrasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da savunmada değişim yaşanacak.
Kart cezası nedeniyle Liverpool karşısında Singo sağ stoper olarak forma giyerken sağ bekte ise Boey ve Sallai değişerek oynamıştı.
Karadeniz ekibine karşı ise ideal savunma planına geçmeyi düşünen Okan Buruk, Singo'yu sağ beke kaydıracak.
Abdülkerim ile Davinson'un stoperde oynaması planlanırken, sol bekte Jakobs olacak.
