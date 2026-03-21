Fenerbahçe'yi Trabzon'dan dolayı reddetti!

Fenerbahçe, Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen 18 yaşındaki sol bek Deniz Emre Ofli için nabız yokladı.
Genç oyuncunun ailesi, teklifi "Biz Trabzon'luyuz" diyerek düşünmeden reddetti.
Deniz Emre Ofli, Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçının 56. dakikasında oyuna dahil oldu ve performansıyla Bayern Münih taraftarlarının beğenisini kazandı.
Alman ekibi, oyuncuyu yeni sezonda A Takım'a çıkarmayı düşünüyor.
