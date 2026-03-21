Sergen Yalçın istedi, operasyon başladı!

Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerin ardından bambaşka bir kimliği bürünen Beşiktaş'ta yeni sezon için de çalışmalar başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda harekete geçen Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber ve scout ekibinin transfer için şimdiden bazı girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.
LİSTEDEKİ DÖRT YILDIZ
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden Serkan Reçber, Leverkusen'den Fransız sol kanat Martin Terrier, Nijeryalı sağ kanat Nathan Tella ve Çek santfor Patrik Schick için temaslarda bulundu.
Haber detayında, siyah beyazlıların transfer operasyonunun bununla sınırlı olmadığı ve yine Leverkusen'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Exequiel Palacios için de Alman kulübünden bilgi alındığı belirtildi.
Sezonun ilk yarısında sakatlıklar nedeniyle verimsiz geçiren 27 yaşındaki oyuncunun, son haftalarda form tutmaya başladığı öğrenildi.
BU SEZON 16 MAÇTA OYNADI
2030 yılına kadar Leverkusen ile sözleşmesi bulunan Palacios bu sezon 16 maçta 779 dakika süre aldı ve takımına henüz skor katkısı veremedi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda harekete geçen Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber ve scout ekibinin transfer için şimdiden bazı girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.
LİSTEDEKİ DÖRT YILDIZ
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden Serkan Reçber, Leverkusen'den Fransız sol kanat Martin Terrier, Nijeryalı sağ kanat Nathan Tella ve Çek santfor Patrik Schick için temaslarda bulundu.
Haber detayında, siyah beyazlıların transfer operasyonunun bununla sınırlı olmadığı ve yine Leverkusen'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Exequiel Palacios için de Alman kulübünden bilgi alındığı belirtildi.
Sezonun ilk yarısında sakatlıklar nedeniyle verimsiz geçiren 27 yaşındaki oyuncunun, son haftalarda form tutmaya başladığı öğrenildi.
BU SEZON 16 MAÇTA OYNADI
2030 yılına kadar Leverkusen ile sözleşmesi bulunan Palacios bu sezon 16 maçta 779 dakika süre aldı ve takımına henüz skor katkısı veremedi.