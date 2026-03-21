20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
5-0
20 Mart
Bournemouth-M. United
2-2
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
3-1
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
0-1
20 Mart
Genoa-Udinese
0-2
20 Mart
Lens-Angers
5-1
20 Mart
Heracles-Excelsior
1-1

Sergen Yalçın istedi, operasyon başladı!

Yeni sezon kadroya yapacağı takviyeler için hedeflerini şimdiden belirleyen Beşiktaş'ta, A Takım Koordinatörü Serkan Reçber'in orta saha transferi için harekete geçtiği öne sürüldü.

calendar 21 Mart 2026 10:22
Haber: Sabah
Sergen Yalçın istedi, operasyon başladı!
Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerin ardından bambaşka bir kimliği bürünen Beşiktaş'ta yeni sezon için de çalışmalar başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda harekete geçen Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber ve scout ekibinin transfer için şimdiden bazı girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.

LİSTEDEKİ DÖRT YILDIZ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden Serkan Reçber, Leverkusen'den Fransız sol kanat Martin Terrier, Nijeryalı sağ kanat Nathan Tella ve Çek santfor Patrik Schick için temaslarda bulundu.

Haber detayında, siyah beyazlıların transfer operasyonunun bununla sınırlı olmadığı ve yine Leverkusen'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Exequiel Palacios için de Alman kulübünden bilgi alındığı belirtildi.

Sezonun ilk yarısında sakatlıklar nedeniyle verimsiz geçiren 27 yaşındaki oyuncunun, son haftalarda form tutmaya başladığı öğrenildi.

BU SEZON 16 MAÇTA OYNADI

2030 yılına kadar Leverkusen ile sözleşmesi bulunan Palacios bu sezon 16 maçta 779 dakika süre aldı ve takımına henüz skor katkısı veremedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
