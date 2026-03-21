21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
13:30
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
17:00
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
18:15
21 Mart
Elche-Mallorca
16:00
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
13:30
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
18:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
15:30
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
17:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
17:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
17:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
17:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
16:00
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
16:00
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Beşiktaş, 2026 yılına iki yıldızı ile damga vuruyor

Kaptan Orkun Kökçü ligin ikinci yarısında 6 gol ve 3 asist, G. Koreli yeni transfer de ligde 4 gol, 2 asistle Beşiktaş'ı havalandırdı. Siyah beyazlılar kupada çeyrek finale kalırken ligde ilk iki için ümitlendi.

21 Mart 2026 11:00
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Bir veya iki futbolcu bir takımın gidişatını ne kadar etkiler? Eğer bu şu anki formuna göre Orkun Kökçü ve Hyeon-Gyu Oh ise çok etkiler. Sezonun ilk yarısının sonlarında başkan Serdal Adalı'ya da teknik direktör Sergen Yalçın'a da istifa davetleri vardı.

Gelinen noktada ise tablo değişti, tepkilerin yerini destek aldı ve tribünler yeniden dolmaya başladı. Çünkü 2026 yılına damga vuran bir Kartal vardı. Siyah beyazlılar yeni yılda rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (265), en fazla şut çeken (188) ve en fazla isabetli şut çeken (69) takım durumuna geldi.

YÜKSELEN DEĞERLER

Bu başarıda iki ismin rolü çok fazlaydı. Kaptan Orkun Kökçü, Eyüp maçı ile gollerine bir başladı ikinci yarıda 6 gol ve 3 asiste imzasını attı takımı yeniden ikincilik potasına soktu. Devre arası Genk'ten 14 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Hyeon-Gyu Oh ligde 7 maçta 4 gol ve 2 asiste imzasını attı. Güney Koreli toplamda ise 8 maçta 5 gol 2 asiste ulaştı. Siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırırken ligde de öz güven kazandı ve geleceğe daha bir umutla bakmaya başladı. Özetle Kartal, iki isimle beyaz bir sayfa açtı.

Kaptan Orkun Kökçü'nün ligde gol attığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik geldi ve o maçlarda toplam 14 puan alındı.

Oh bu sezon daha şimdiden 15 gole ulaşarak kariyer rekoru kırdı. Güney Koreli sezonun ilk yarısında Genk'te 10 gol, Beşiktaş'ta ise şu ana kadar 5 gol kaydetti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
