Fenerbahçe'de 3 yıldız stoper adayı!

Bu sezon savunmada yaşadığı sakatlık krizleriyle başı dertte olan Fenerbahçe, özellikle kaptan Milan Skriniar'ın yokluğunda kritik puan kayıpları yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezona daha sağlam bir defans hattıyla girmek için transfer çalışmalarına hız verdi.
Mali disiplini elden bırakmak istemeyen yönetim, rotasını bonservisi elinde olacak yıldız isimlere çevirdi. Bu doğrultuda üç önemli stoper gündeme geldi: Antonio Rüdiger, John Stones ve Harry Maguire.
Saran'ın Favorisi Rüdiger
Başkan Sadettin Saran'ın listede en çok Antonio Rüdiger ismine sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli savunmacının, her ne kadar 33 yaşında olsa da üst düzey performansı ve liderliğiyle ön plana çıktığı belirtiliyor. Ayrıca ezeli rakip Galatasaray'ın da devreye girme ihtimali, bu transferi daha kritik hale getirdi.
Karar Tedesco'nun
Yönetim, tek başına hareket etmek istemiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'ya sunulacak adaylar arasından seçilecek isme göre transfer operasyonu başlatılacak.
Rüdiger'in Başarılarla Dolu Kariyeri
Real Madrid forması giyen Rüdiger, 2022'de Chelsea'den bedelsiz transfer olmuştu. İspanyol devinde geçirdiği sürede Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok kupa kazanan Alman yıldız, tecrübesiyle dikkat çekiyor.
Stones: Guardiola'nın Jokeri
Manchester City'nin vazgeçilmezlerinden olan John Stones, sadece stoper değil; sağ bek ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. Teknik direktör Pep Guardiola'nın sisteminde önemli bir rol oynayan oyuncuya Bayern Münih'in de ilgisi olduğu konuşuluyor.
Maguire: Rekor Transferin Sahibi
Harry Maguire ise 2019 yılında Leicester City'den Manchester United'a 87 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Bu rakam hâlâ bir stoper için ödenmiş en yüksek bonservis olarak kayıtlarda yer alıyor.
