21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
12:30
21 Mart
Leeds United-Brentford
22:00
21 Mart
Auxerre-Brest
20:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
18:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
21:45
21 Mart
AC Milan-Torino
19:00
21 Mart
Parma -Cremonese
16:00
21 Mart
Sevilla-Valencia
22:00
21 Mart
Osasuna-Girona
19:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
19:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
17:15
21 Mart
Elche-Mallorca
15:00
21 Mart
Everton-Chelsea
19:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
12:30
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
17:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
14:30
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
19:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
16:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
16:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
16:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
16:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
18:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
15:00
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
15:00
21 Mart
Nice-PSG
22:05

Fenerbahçe'de 3 yıldız stoper adayı!

Fenerbahçe yönetimi, bu sezon yaşanan sakatlıkların ardından stoper arayışına hız verdi. Yönetim, ekonomik açıdan elini rahatlatmak için sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere yöneliyor.

21 Mart 2026 09:44
Sporx.com
Bu sezon savunmada yaşadığı sakatlık krizleriyle başı dertte olan Fenerbahçe, özellikle kaptan Milan Skriniar'ın yokluğunda kritik puan kayıpları yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezona daha sağlam bir defans hattıyla girmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Mali disiplini elden bırakmak istemeyen yönetim, rotasını bonservisi elinde olacak yıldız isimlere çevirdi. Bu doğrultuda üç önemli stoper gündeme geldi: Antonio Rüdiger, John Stones ve Harry Maguire.

Saran'ın Favorisi Rüdiger

Başkan Sadettin Saran'ın listede en çok Antonio Rüdiger ismine sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli savunmacının, her ne kadar 33 yaşında olsa da üst düzey performansı ve liderliğiyle ön plana çıktığı belirtiliyor. Ayrıca ezeli rakip Galatasaray'ın da devreye girme ihtimali, bu transferi daha kritik hale getirdi.

Karar Tedesco'nun

Yönetim, tek başına hareket etmek istemiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'ya sunulacak adaylar arasından seçilecek isme göre transfer operasyonu başlatılacak.

Rüdiger'in Başarılarla Dolu Kariyeri

Real Madrid forması giyen Rüdiger, 2022'de Chelsea'den bedelsiz transfer olmuştu. İspanyol devinde geçirdiği sürede Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok kupa kazanan Alman yıldız, tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Stones: Guardiola'nın Jokeri

Manchester City'nin vazgeçilmezlerinden olan John Stones, sadece stoper değil; sağ bek ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. Teknik direktör Pep Guardiola'nın sisteminde önemli bir rol oynayan oyuncuya Bayern Münih'in de ilgisi olduğu konuşuluyor.

Maguire: Rekor Transferin Sahibi

Harry Maguire ise 2019 yılında Leicester City'den Manchester United'a 87 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Bu rakam hâlâ bir stoper için ödenmiş en yüksek bonservis olarak kayıtlarda yer alıyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
