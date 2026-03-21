20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
5-0
20 Mart
Bournemouth-M. United
2-2
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
3-1
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
0-1
20 Mart
Genoa-Udinese
0-2
20 Mart
Lens-Angers
5-1
20 Mart
Heracles-Excelsior
1-1

Marco Asensio'da hayal kırıklığı

Marco Asensio, İspanya Milli Takımı kadrosuna çağrılmadığını öğrenince keyfi kaçtı.

calendar 21 Mart 2026 10:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
İspanya Milli Takımı, aday kadrosunu açıkladı.

Son haftalarda form grafiğini yükselten Marco Asensio, milli takım daveti beklerken kadroya alınmadı. Bu gelişme, İspanyol yıldızda büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Asensio'nun mevcut performansı göz önüne alındığında, bu karar Fenerbahçe camiasında da şaşkınlıkla karşılandı.

30 yaşındaki oyuncuya ise takım arkadaşları destek oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

