Marco Asensio'da hayal kırıklığı

İspanya Milli Takımı, aday kadrosunu açıkladı.
Son haftalarda form grafiğini yükselten Marco Asensio, milli takım daveti beklerken kadroya alınmadı. Bu gelişme, İspanyol yıldızda büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Asensio'nun mevcut performansı göz önüne alındığında, bu karar Fenerbahçe camiasında da şaşkınlıkla karşılandı.
30 yaşındaki oyuncuya ise takım arkadaşları destek oldu.
