21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
13:30
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
17:00
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
18:15
21 Mart
Elche-Mallorca
16:00
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
13:30
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
18:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
15:30
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
17:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
17:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
17:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
17:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
16:00
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
16:00
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Fenerbahçe'de hedeflenen gelir: 40M€

Fenerbahçe yönetim olası bir Jayden Oosterwolde ve Archie Brown ikilisi satışından 40 milyon euro değerinde bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de hedeflenen gelir: 40M€
Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için kadroya katacağı isimleri planlarken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olan isimler arasında Jayden Oosterwolde ve Archie Brown bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim, iki futbolcusu için gelen tekliflere "sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdi. Sezon sonunda iki oyuncuyla yolların ayrılması, yeni transferler için kaynak yaratma anlamında muhtemel görünüyor.

İtalya'dan talipleri olan Jayden Oosterwolde'nin bonservis bedeli 25 milyon euro olarak belirlendi. 24 yaşındaki Hollandalı, bu fiyatın altına gönderilmeyecek.

Sezon başında Gent'ten 8 milyon euroya kadroya katılan Archie Brown için ise 15 milyon euro fiyat belirlendi. İngiliz sol beki isteyen kulüplerin arasında İspanya ve İngiltere'den takımlar da yer alıyor.

Fenerbahçe, iki oyuncu için toplam 14 milyon euro bonservis ödemesi yapmıştı. Satışların gerçekleşmesi durumunda, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan toplam 26 milyon euro kar elde edilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
