Fenerbahçe'de hedeflenen gelir: 40M€

Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için kadroya katacağı isimleri planlarken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olan isimler arasında Jayden Oosterwolde ve Archie Brown bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim, iki futbolcusu için gelen tekliflere "sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdi. Sezon sonunda iki oyuncuyla yolların ayrılması, yeni transferler için kaynak yaratma anlamında muhtemel görünüyor.
İtalya'dan talipleri olan Jayden Oosterwolde'nin bonservis bedeli 25 milyon euro olarak belirlendi. 24 yaşındaki Hollandalı, bu fiyatın altına gönderilmeyecek.
Sezon başında Gent'ten 8 milyon euroya kadroya katılan Archie Brown için ise 15 milyon euro fiyat belirlendi. İngiliz sol beki isteyen kulüplerin arasında İspanya ve İngiltere'den takımlar da yer alıyor.
Fenerbahçe, iki oyuncu için toplam 14 milyon euro bonservis ödemesi yapmıştı. Satışların gerçekleşmesi durumunda, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan toplam 26 milyon euro kar elde edilecek.
