21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
13:30
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
17:00
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
18:15
21 Mart
Elche-Mallorca
16:00
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
13:30
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
18:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
15:30
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
17:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
17:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
17:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
17:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
16:00
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
16:00
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Galatasaray'a Zaniolo'dan büyük piyango

Galatasaray'ın Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, İtalyan takımında kariyerinin en parlık dönemlerinden birisini yaşıyor. Zaniolo'nun performansından memnun olan siyah beyazlı kulübün, satın alma opsiyonunu kullanacağı iddia edildi.

Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, İtalyan takımında gösterdiği başarılı performansla göz doldurmaya devam ediyor.

26 yaşındaki oyuncu, son olarak Serie A'nın 30. haftasının açılış maçına damgasını vurdu. Dün gece Luigi Ferraris Stadı'nda konuk olduğu Genoa'yı 2-0 yenen Udinese'de ilk golün asistini yapan Zaniolo takımına yine skor katkısı vermeyi başardı.

Ligdeki son 4 maçında 3 asiste imza atan yıldız futbolcu, toplamda ise 26 karşılaşmada 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Nicolo Schira'nın haberine göre; Zaniolo'nun form durumundan çok memnun olan Udinese, futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

YA 10 MİLYON, YA 5 ARTI YÜZDE 50

İtalyan kulübünün, Galatasaray ile yaptığı anlaşmaya göre Nicolo Zaniolo'nun bonservisinin alınabilmesi için iki yol bulunuyor: Siyah beyazlılar ya Galatasaray'a 10 milyon euro ödeyecekler ya da sonraki satıştan yüzde 50 pay vermek şartıyla 5 milyon euroya Zaniolo'nun bonservisini alacaklar. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
