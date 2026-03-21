21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-073'
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
17:00
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
18:15
21 Mart
Elche-Mallorca
16:00
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
0-071'
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
18:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
15:30
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
17:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
17:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
17:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
17:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
16:00
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
16:00
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Fenerbahçe bir yıldız orta sahanın daha peşinde!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta sahasını iki yıldız isimle; Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'den sonra Bayern Münih'den sezon sonu ayrılacak olan Leon Goretzka ile ilgileniyor.

calendar 21 Mart 2026 14:04
Fenerbahçe bir yıldız orta sahanın daha peşinde!
Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta sahasını iki yıldız isimle; Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante ile güçlendirdi. Yönetim, bu yaz dönemi için en az bu iki oyuncu kadar üst düzey bir 8 numarayı kadroya katmayı hedefliyor.

Listenin ilk sırasında, Leon Goretzka yer alıyor; Domenico Tedesco'nun Schalke'de eski öğrencisi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte 8 yıldır formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılacağını duyurmuştu. Goretzka, önceliğinin Almanya dışı ve mümkünse daha sıcak bir iklimde forma giymek olduğunu belirtmişti.

31 yaşındaki futbolcunun, kendisiyle ilgilenen kulüpler için talep ettiği şartlar da netleşti. Leon Goretzka, yıllık 7 milyon Euro net maaş ve en az 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme istiyor.

Alman yıldızın talepleri bununla sınırlı değil. Tecrübeli futbolcunun ayrıca 10 milyon Euro tutarında imza parası talep ettiği öğrenildi. Goretzka'ya Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus, Atletico Madrid ve Premier Lig'den en az 3 kulübün ilgisi bulunuyor.

Yıldız oyuncu, 8 yıl formasını giydiği Bayern Münih'te toplam 300 resmi maçta görev aldı, 48 gol atıp 49 asist yaptı. Bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 6 Bundesliga şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası, 2 Almanya Kupası, 3 Almanya Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
