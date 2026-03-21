Fenerbahçe bir yıldız orta sahanın daha peşinde!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta sahasını iki yıldız isimle; Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante ile güçlendirdi. Yönetim, bu yaz dönemi için en az bu iki oyuncu kadar üst düzey bir 8 numarayı kadroya katmayı hedefliyor.
Listenin ilk sırasında, Leon Goretzka yer alıyor; Domenico Tedesco'nun Schalke'de eski öğrencisi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte 8 yıldır formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılacağını duyurmuştu. Goretzka, önceliğinin Almanya dışı ve mümkünse daha sıcak bir iklimde forma giymek olduğunu belirtmişti.
31 yaşındaki futbolcunun, kendisiyle ilgilenen kulüpler için talep ettiği şartlar da netleşti. Leon Goretzka, yıllık 7 milyon Euro net maaş ve en az 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme istiyor.
Alman yıldızın talepleri bununla sınırlı değil. Tecrübeli futbolcunun ayrıca 10 milyon Euro tutarında imza parası talep ettiği öğrenildi. Goretzka'ya Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus, Atletico Madrid ve Premier Lig'den en az 3 kulübün ilgisi bulunuyor.
Yıldız oyuncu, 8 yıl formasını giydiği Bayern Münih'te toplam 300 resmi maçta görev aldı, 48 gol atıp 49 asist yaptı. Bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 6 Bundesliga şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası, 2 Almanya Kupası, 3 Almanya Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadı.
