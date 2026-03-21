21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
0-03'
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
18:15
21 Mart
Elche-Mallorca
0-0DA
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
18:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-156'
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
17:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
17:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
17:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
17:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-0DA
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
3-0DA
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Karşıyaka, 12 ay cezalı Erol'u bırakmadı

Karşıyaka, 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan stoperi Erol Zöngür'ü bırakmadı.

calendar 21 Mart 2026 15:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda tekrar çıkışa geçerek 5'te 5'le ligin final etabı öncesi form tutan Karşıyaka sezonun ilk yarısında bahis soruşturmasında 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan stoperi Erol Zöngür'ü bırakmadı.

Tecrübeli futbolcu Karşıyaka'nın altyapısında hem antrenman hem de cezası bitene kadar yardımcı antrenörlük yapıyor. Karşıyaka kadrosundan bahis hesapları olduğu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 8 as oyuncudan 7'si aldıkları hak mahrumiyeti cezalarını tamamlayarak sahalara çoktan döndü. Erol ise kasım ayında 1024 futbolcunun PFDK'ya verilmesiyle başlayan soruşturmada 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

Daha önce kariyerini amatörde geçirip Karşıyaka'ya gelmeden 2 sezon önce profesyonelliğe geçen Erol, profesyonel olduktan sonra 2.5 yıldır hiç bahis oynamadığını kanıtlamasına rağmen Tahkim Kurulu cezasında indirim yapmadı. Bahis hesabı aktif olmayan onlarca futbolcu 45'er gün ceza alırken 12 ayla cezalandırılan 24 yaşındaki stoper kariyerinin en iyi döneminde büyük şok yaşadı. İzmir ekibinde ilk yarıda ilk 10 maçta 11'de forma giyip savunmanın bel kemiği olan futbolcu çok iyi bir performans yakalamışken yeşil sahalardan 1 yıl ayrı kalarak kahroldu. Karşıyaka'da futbol şube yönetimi, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Erol'un kontratını feshetmedi. Altyapıyla hem antrenmanlara çıkıp hem antrenörlük yapan Erol yeni sezonda kasım ayında sahalara dönecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
