İşitme engelli sporcu Muhammed'in hedefi şampiyonluk!

İzmir'de 15 yaşında başladığı atletizmin çekiç atma branşında olimpiyat oyunları ikinciliği bulunan işitme engelli milli sporcu Muhammed Çakır, kariyerini şampiyonlukla sonlandırmayı hedefliyor.



Ailesinin yönlendirmesiyle 9 yaşında spora başlayan Muhammed Çakır, antrenörleri tarafından atletizm branşlarına yönlendirildi.



Antrenörü Kamil Ulaş Öğünç ile 2010 yılından beri çalışan Çakır, ilk madalyalarını çekiç atmaya başladıktan kısa süre sonra 2013-2025 yılları arasındaki aldı. Çakır, bu sürede katıldığı Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonalarında 12 birincilik elde etti.



2015'de Trabzon Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda disk atma branşında ikincilik kazanan Çakır, ilk uluslararası madalyasına ulaştı.



2017 yılındaki 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda (2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları) çekiç atma branşında ikinci olarak gümüş madalya alan Çakır, 2023'te Brezilya'daki Deaflimpik Olimpiyat Oyunları'nda ise üçüncü oldu.



Japonya'da geçen yıl organize edilen olimpiyat oyunlarında da dördüncü olan Çakır, gelecek yılki dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Çakır, olimpiyatlarda altın madalya almadan sporu bırakmak istemiyor.



"16 yıldır altın hedefi için devam ediyorum"



Milli sporcu Çakır, gelecek yıl dünya şampiyonasına katılacağını, burada en iyi derecesini yapmak istediğini söyledi.



2029'daki olimpiyatlara katılmak istediğini aktaran Çakır, "İnşallah 2029 yılında altın madalyayı alıp hedefe noktayı koyarız." dedi.



Gülle ve disk atmayı da denediğini ancak antrenörünün yönlendirmesiyle çekiç atmaya başladığını bildiren Çakır, "Avrupa'da ilk madalyamı 2015'de büyüklerde aldım. 2015'den sonra tamamen çekiç atmaya başladım. 2017'de ilk olimpiyatımda ikincilik madalyamı aldım. Her zaman şampiyonluk hedefi koyuyorum. 16 yıldır da bu hedef için devam ediyorum." ifadelerini kullandı.



Antrenör Kamil Ulaş Öğünç de kendilerine genellikle işitme engelli sporcuların gelmediğini, bunun zor bir branş olduğunu söyledi.



Çakır ile hedefi "olimpiyatlara gitmek" belirlediklerini ve bunu 2017'de başarıp madalya aldıklarını anımsatan Öğünç, "İnşallah 2029 yılında son olimpiyatımızda bir altın madalya almak istiyoruz." diye konuştu.



