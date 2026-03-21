21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
0-06'
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
18:15
21 Mart
Elche-Mallorca
0-047'
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
18:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-159'
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
17:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
17:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
17:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
17:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-0DA
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
3-0DA
21 Mart
Nice-PSG
23:05

İşitme engelli sporcu Muhammed'in hedefi şampiyonluk!

İşitme engelli milli çekiç sporcusu Muhammed, kariyerini şampiyonlukla noktalamak istiyor.

21 Mart 2026 16:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşitme engelli sporcu Muhammed'in hedefi şampiyonluk!
İzmir'de 15 yaşında başladığı atletizmin çekiç atma branşında olimpiyat oyunları ikinciliği bulunan işitme engelli milli sporcu Muhammed Çakır, kariyerini şampiyonlukla sonlandırmayı hedefliyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 9 yaşında spora başlayan Muhammed Çakır, antrenörleri tarafından atletizm branşlarına yönlendirildi.

Antrenörü Kamil Ulaş Öğünç ile 2010 yılından beri çalışan Çakır, ilk madalyalarını çekiç atmaya başladıktan kısa süre sonra 2013-2025 yılları arasındaki aldı. Çakır, bu sürede katıldığı Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonalarında 12 birincilik elde etti.

2015'de Trabzon Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda disk atma branşında ikincilik kazanan Çakır, ilk uluslararası madalyasına ulaştı.

2017 yılındaki 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda (2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları) çekiç atma branşında ikinci olarak gümüş madalya alan Çakır, 2023'te Brezilya'daki Deaflimpik Olimpiyat Oyunları'nda ise üçüncü oldu.

Japonya'da geçen yıl organize edilen olimpiyat oyunlarında da dördüncü olan Çakır, gelecek yılki dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çakır, olimpiyatlarda altın madalya almadan sporu bırakmak istemiyor.

"16 yıldır altın hedefi için devam ediyorum"

Milli sporcu Çakır, gelecek yıl dünya şampiyonasına katılacağını, burada en iyi derecesini yapmak istediğini söyledi.

2029'daki olimpiyatlara katılmak istediğini aktaran Çakır, "İnşallah 2029 yılında altın madalyayı alıp hedefe noktayı koyarız." dedi.

Gülle ve disk atmayı da denediğini ancak antrenörünün yönlendirmesiyle çekiç atmaya başladığını bildiren Çakır, "Avrupa'da ilk madalyamı 2015'de büyüklerde aldım. 2015'den sonra tamamen çekiç atmaya başladım. 2017'de ilk olimpiyatımda ikincilik madalyamı aldım. Her zaman şampiyonluk hedefi koyuyorum. 16 yıldır da bu hedef için devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Kamil Ulaş Öğünç de kendilerine genellikle işitme engelli sporcuların gelmediğini, bunun zor bir branş olduğunu söyledi.

Çakır ile hedefi "olimpiyatlara gitmek" belirlediklerini ve bunu 2017'de başarıp madalya aldıklarını anımsatan Öğünç, "İnşallah 2029 yılında son olimpiyatımızda bir altın madalya almak istiyoruz." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
