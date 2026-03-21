Muriqi atamadı, Elche nefes aldı

Estadio Manuel Martínez Valero'da oynanan müsabakayı ev sahibi Elche 2-1 kazandı.





İspanya La Liga'nın 29. haftasında Elche ile Mallorca karşı karşıya geldi.Elche'ye galibiyeti getiren golleri; 62. dakikada Rafa Mir ve 71. dakikada Tete Morento kaydetti.Mallorca'nın tek golü ise 58. dakikada Pablo Torre kaydederken, Vedat Murıqı 90+2. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.Bu sonuçla birlikte Elche puanını 29'a çıkartırken, Mallorca ise 28 puanda kaldı.Elche gelecek hafta Rayo Vallecano ile deplasmanda karşılaşacak, Mallorca ise kendi sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.