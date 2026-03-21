Muriqi atamadı, Elche nefes aldı

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Elche ile Mallorca karşı karşıya geldi.
Estadio Manuel Martínez Valero'da oynanan müsabakayı ev sahibi Elche 2-1 kazandı.
Elche'ye galibiyeti getiren golleri; 62. dakikada Rafa Mir ve 71. dakikada Tete Morento kaydetti.
Mallorca'nın tek golü ise 58. dakikada Pablo Torre kaydederken, Vedat Murıqı 90+2. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Elche puanını 29'a çıkartırken, Mallorca ise 28 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLARI
Elche gelecek hafta Rayo Vallecano ile deplasmanda karşılaşacak, Mallorca ise kendi sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.
Vedat Muriqi, 90+2'de penaltıdan yararlanamadı!❌ pic.twitter.com/2qlICUV1z2
— Sporx (@sporx) March 21, 2026