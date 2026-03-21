21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
0-037'
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
0-0DA
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-065'
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
1-266'
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
2-364'
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
3-066'
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale kaldı

Galatasaray Kadın Basketbol takımı, Halkbank Kadınlar Süper Ligi play-off çeyrek final 2. mücadelesinde Nesibe Aydın'ı 94-75 mağlup etti.

calendar 21 Mart 2026 18:44 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 18:49
Fotoğraf: Galatasaray.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 94-75 yendi.

Eşleşmenin İstanbul'da oynanan ilk maçında da rakibini 86-61 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalde Emlak Konut ile karşılaşacak.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Barış Turgut, Melikşah Mercan, Aygün Akgül

Nesibe Aydın: Davis 18, Bone 18, Pelin Gülçelik 5, Green 22, Yağmur Önal 9, Derin Yaya 3, Büşra Akgün, Melike Yalçınkaya, Turner

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 9, Ayşe Cora Yamaner 16, Johannes 8, Kuier 16, Williams 21, Sude Yılmaz 13, Sehernaz Çidal 3, Zeynep Şevval Gül 2, Elif Bayram 6

1. Periyot: 20-30

Devre: 40-49

3. Periyot: 60-68

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.