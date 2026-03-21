21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
0-080'
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
1-040'
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
0-010'
21 Mart
Levante-Real Oviedo
1-010'
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
0-011'
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
0-012'
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-082'
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Joshua Kimmich'ten Real Madrid için mesaj!

Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i elemek istediklerini söyledi.

calendar 21 Mart 2026 20:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Joshua Kimmich'ten Real Madrid için mesaj!
Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile oynayacakları maç için konuştu.

Alman futbolcu, Real Madrid'i elemek istediklerini söyledi.

"Real Madrid maçını sabırsızlıkla bekliyoruz." diyen Joshua Kimmich, "Buraya geldiğimden bu yana (2015) Real Madrid ile birkaç kez eşleştik ve her seferinde elendik. Çoğu zaman kötü oynayan taraf biz değildik, sadece şanssızdık. Artık bu durumun değişmesinin zamanı geldi. Kendimizi iyi hissediyoruz ve bu maç için sabırsızlanıyoruz." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih'te bu sezon 37 maçta süre bulan 31 yaşındaki Kimmich, 2 gol attı ve 9 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
