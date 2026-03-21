Joshua Kimmich'ten Real Madrid için mesaj!

Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile oynayacakları maç için konuştu.



Alman futbolcu, Real Madrid'i elemek istediklerini söyledi.



"Real Madrid maçını sabırsızlıkla bekliyoruz." diyen Joshua Kimmich, "Buraya geldiğimden bu yana (2015) Real Madrid ile birkaç kez eşleştik ve her seferinde elendik. Çoğu zaman kötü oynayan taraf biz değildik, sadece şanssızdık. Artık bu durumun değişmesinin zamanı geldi. Kendimizi iyi hissediyoruz ve bu maç için sabırsızlanıyoruz." sözlerini sarf etti.



Bayern Münih'te bu sezon 37 maçta süre bulan 31 yaşındaki Kimmich, 2 gol attı ve 9 asist yaptı.



