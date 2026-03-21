Newroz Kürtlerin mi Türklerin mi? Newroz bayramı kimin, kökeni nereye dayanıyor?

Binlerce yıldır Asya'dan Ortadoğu'ya pek çok halk tarafından baharın müjdecisi olarak kutlanan bu özel gün, özellikle Kürt halkı için salt bir mevsim döngüsünden çok daha derin, destansı ve tarihsel bir anlam taşıyor. Orijinal adıyla "Newroz" (Yeni Gün), Kürt kültüründe direnişin, dirilişin ve özgürlük ateşinin sembolü olarak kabul ediliyor. Kürt mitolojisinde ve toplumsal hafızasında eşsiz bir yere sahip olan bu bayramın kökenleri Mezopotamya'nın antik çağlarına kadar uzanıyor. Peki, Kürtler için Newroz ne anlama geliyor ve hangi efsaneye dayanıyor?

Kürt kültüründe Newroz, efsanevi zalim Asur kralı Dehak'a karşı başkaldıran Demirci Kawa (Kawa yê Hesinkar) destanıyla bütünleşmiştir. Efsaneye göre, halkına zulmeden ve gençleri kurban eden zalim krala karşı isyan ateşini yakan Kawa, 21 Mart günü zafer kazanmış ve dağlarda dev ateşler yakarak bu özgürlüğü müjdelemiştir. Bu nedenle Newroz, Kürtler için sadece baharın gelişi değil, zulme karşı boyun eğmeyişin, küllerinden yeniden doğuşun ve ulusal uyanışın en büyük tarihi simgesidir.

Hint-İran dil ailesine ait olan "Newroz" kelimesi, Kürtçe ve Farsça gibi dillerde "Yeni (New/Nev)" ve "Gün (Roz/Ruz)" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelerek "Yeni Gün" anlamına gelmektedir. Dil bilimsel ve kültürel kökenleri itibarıyla Mezopotamya ve İran coğrafyasının yerleşik halklarına ait olan bu kavram, zamanla geniş coğrafyalara yayılarak Türki topluluklar da dahil olmak üzere birçok farklı bölge tarafından benimsenmiş ve kutlanmaya başlanmıştır. Ancak bayramın özündeki dağlarda yakılan direniş ateşi motifi, Kürt kimliğiyle ayrılmaz bir bütün oluşturmuştur.

Bugün başta Akre olmak üzere Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı birçok bölgede Newroz, milyonlarca insanın yöresel kıyafetleriyle katıldığı görkemli bir festival havasında geçmektedir.