Yerebatan Sarnıcı Bayramda açık mı? 2026 Ziyaret saatleri

Yerebatan Sarnıcı, Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Ancak, bayramın ilk günü diğer günlere göre farklılık göstermektedir.

Bayramın 1. Günü: 30 Mart Pazar günü saat 12:00'de açılacak ve 22:00'de kapanacaktır.



Bayramın 2. ve 3. Günleri: 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri 09:00 - 22:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.



Yerebatan Sarnıcı Hakkında Kısa Bilgi

Yerebatan Sarnıcı, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 6. yüzyılda inşa edilmiştir. Şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bu devasa yapı, günümüzde İstanbul'un en popüler turistik mekanlarından biridir. Sarnıcın içinde yer alan Medusa başları ve tarihi sütunlar, ziyaretçilere mistik bir atmosfer sunmaktadır.

Yerebatan Sarnıcı, haftanın her günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Ancak, bayram ve özel günlerde çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ziyaret öncesinde güncel bilgileri kontrol etmeniz önemlidir.