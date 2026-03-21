Haber Tarihi: 21 Mart 2026 14:21 -
Güncelleme Tarihi:
21 Mart 2026 14:21
Yerebatan Sarnıcı Bayramda açık mı? 2026 Ziyaret saatleri
İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı, bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yerebatan Sarnıcı bayramda açık mı sorusu, özellikle tatil planı yapan yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça soruluyor.
Yerebatan Sarnıcı, Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Ancak, bayramın ilk günü diğer günlere göre farklılık göstermektedir.
Bayramın 1. Günü: 30 Mart Pazar günü saat 12:00'de açılacak ve 22:00'de kapanacaktır.
Bayramın 2. ve 3. Günleri: 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri 09:00 - 22:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Yerebatan Sarnıcı Hakkında Kısa BilgiYerebatan Sarnıcı, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 6. yüzyılda inşa edilmiştir. Şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bu devasa yapı, günümüzde İstanbul'un en popüler turistik mekanlarından biridir. Sarnıcın içinde yer alan Medusa başları ve tarihi sütunlar, ziyaretçilere mistik bir atmosfer sunmaktadır.Yerebatan Sarnıcı Ziyaret SaatleriYerebatan Sarnıcı, haftanın her günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Ancak, bayram ve özel günlerde çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ziyaret öncesinde güncel bilgileri kontrol etmeniz önemlidir.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.