Haber Tarihi: 21 Mart 2026 14:21 - Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 14:21

Yerebatan Sarnıcı Bayramda açık mı? 2026 Ziyaret saatleri

İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı, bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yerebatan Sarnıcı bayramda açık mı sorusu, özellikle tatil planı yapan yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça soruluyor.

Abone Ol
Yerebatan Sarnıcı, Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Ancak, bayramın ilk günü diğer günlere göre farklılık göstermektedir.
Bayramın 1. Günü: 30 Mart Pazar günü saat 12:00'de açılacak ve 22:00'de kapanacaktır.

Bayramın 2. ve 3. Günleri: 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri 09:00 - 22:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Yerebatan Sarnıcı Hakkında Kısa Bilgi

Yerebatan Sarnıcı, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 6. yüzyılda inşa edilmiştir. Şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bu devasa yapı, günümüzde İstanbul'un en popüler turistik mekanlarından biridir. Sarnıcın içinde yer alan Medusa başları ve tarihi sütunlar, ziyaretçilere mistik bir atmosfer sunmaktadır.

Yerebatan Sarnıcı Ziyaret Saatleri

Yerebatan Sarnıcı, haftanın her günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Ancak, bayram ve özel günlerde çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ziyaret öncesinde güncel bilgileri kontrol etmeniz önemlidir.

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.