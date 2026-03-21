Asensio, Fenerbahçe için büyük fedakarlık yapıyor!

Marco Asensio için gündeme gelen son gelişmelerde, İspanya Milli Takımı kadrosu açıklandığında Fenerbahçe taraftarları büyük bir üzüntü yaşadı. Asensio'nun aday kadroda yer almamasının nedeni, süregelen sakatlık sorunları oldu.





30 yaşındaki yıldızın, Paris Saint-Germain döneminden kalan ağrılar nedeniyle zor bir süreçten geçtiği ve son haftalarda bu ağrılarına rağmen fedakârlık yaparak sahaya çıktığı ifade edildi.





Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, Asensio'yu riske atmamak için temkinli davranıyor. Tecrübeli oyuncunun tam olarak hazır olmadan sahaya sürülmemesi ve yüksek tempolu antrenmanlardan uzak tutulması planlanıyor.





Milli ara, Asensio için aktif dinlenme ve tedavi süreci olarak değerlendirilecek. Fenerbahçe'nin sağlık ekibi gözetiminde uygulanacak programla ağrıların azalması ve milli ara sonrası yüzde yüz formda sahaya dönmesi hedefleniyor. Böylece kritik maçlarda, özellikle Beşiktaş derbisinde, Asensio'nun hazır olması planlanıyor.



