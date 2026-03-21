21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-071'
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
17:00
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
18:15
21 Mart
Elche-Mallorca
16:00
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
0-069'
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
18:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
15:30
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
17:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
17:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
17:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
17:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
16:00
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
16:00
21 Mart
Nice-PSG
23:05

2026 yılında bambaşka bir Beşiktaş!

Beşiktaş, yeni yılla beraber bambaşka bir kimliğe büründü. Beşiktaş, 2026'da çıktığı 14 maçta rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan ve en fazla şut çeken takım oldu.

calendar 21 Mart 2026 12:54
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
2026 yılında bambaşka bir Beşiktaş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın yeni yıldaki performansı dikkatleri çekiyor. Siyah beyazlılar, 2026 yılında 10 lig ve 4 kupa maçı olmak üzere toplam 14 maça çıktı. Kupada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, tek yenilgisini evinde Galatasaray derbisinde yaşadı.

Bu süreçte 10 galibiyet alan Kartal, 3 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı.

İKİ ALANDA ZİRVEDE

Ligin ikinci yarısıyla birlikte yapılan transferlerin de etkisiyle oyununu yukarı çeken Beşiktaş, 2026 yılında hücumda yaşadığı geişim rakamlara da yansıdı.

Beşiktaş, bu yıl Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (265), en yüksek isabetli (69) ve toplam (188) şut sayısına ulaşan takım olarak üretkenliğiyle dikkatleri çekti.

Şu anda ligde 52 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 2026 yılındaki etkili performansını devam ettirip ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.