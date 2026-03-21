2026 yılında bambaşka bir Beşiktaş!

Beşiktaş'ın yeni yıldaki performansı dikkatleri çekiyor. Siyah beyazlılar, 2026 yılında 10 lig ve 4 kupa maçı olmak üzere toplam 14 maça çıktı. Kupada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, tek yenilgisini evinde Galatasaray derbisinde yaşadı.
Bu süreçte 10 galibiyet alan Kartal, 3 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı.
İKİ ALANDA ZİRVEDE
Ligin ikinci yarısıyla birlikte yapılan transferlerin de etkisiyle oyununu yukarı çeken Beşiktaş, 2026 yılında hücumda yaşadığı geişim rakamlara da yansıdı.
Beşiktaş, bu yıl Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (265), en yüksek isabetli (69) ve toplam (188) şut sayısına ulaşan takım olarak üretkenliğiyle dikkatleri çekti.
Şu anda ligde 52 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 2026 yılındaki etkili performansını devam ettirip ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyor.
