Leroy Sane kayıplarda!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son dönemde yaşadığı form düşüklüğüyle dikkatleri çekiyor.
30 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla ligdeki son golünü 13 Aralık 2025'te oynanan Antalyaspor maçında kaydetti. Bu karşılaşmanın ardından Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere tüm kulvarlarda 12 maça çıkan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken 2 asist yapabildi.
Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında asist katkısı yapan Leroy Sane, son skor katkısını da Beşiktaş maçında Osimhen'e verdiği gol pası ile yapmıştı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Sane, 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
