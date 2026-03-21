Bodrum FK, İstanbulspor'a konuk olacak

Trendyol 1'inci Lig'de üst üste Alagöz Holding Iğdır FK ve Boluspor'u yenerek Play-Off yarışında yoluna emin adımlarla ilerleyen Sipay Bodrum Futbol Kulübü pazar akşamı deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Burak Demirkıran düdük çalacak.



Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren kaleci Diogo Sousa, golcüler Gökdeniz Bayrakdar ve Celal Dumanlı'nın yanı sıra kart cezalısı orta saha oyuncuları Omar Imeri ile Yusuf Sertkaya maçta forma giyemeyecek.



Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, hedeflerinin 3'te 3 yapmak olduğunu belirterek, "İstanbulspor maçı zorlu geçecek. Biz kendi oyunumuza odaklanıp istediğimiz sonucu almak için mücadele edeceğiz. Taraftarımıza bayram hediyesi vermek istiyoruz" diye konuştu.



