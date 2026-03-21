21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
0-040'
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
0-0DA
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-168'
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
1-269'
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
2-368'
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-069'
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Beşiktaş'tan Kristjan Asllani planı!

Beşiktaş, Inter'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kristjan Asllani'nin 11 milyon euro'luk opsiyonunu düşürmek istiyor.

calendar 21 Mart 2026 17:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Inter'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kristjan Asllani için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'IN İNDİRİM PLANI

İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Inter'den 11 milyon euro opsiyon ve bonuslar dahilinde kiraladığı Asllani'nin bu opsiyonunu kullanmak istemiyor.

Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusunu sezon sonunda daha düşük bir bedelle kadrosuna katmayı planlıyor.

Asllani'nin de bu süreçte Beşiktaş ile Inter arasında yapılacak görüşmelerde önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.

GELECEĞİ SEZON SONUNDA

Kristjan Asllani'nin geleceği konusunda şu anda kesin bir karar olmadığı ve Arnavut orta saha oyuncusunun geleceğinin sezon sonunda verilecek kararlarla birlikte netleşeceği yazıldı.

Beşiktaş'a devre arası transferinden sonra siyah-beyazlılarda 8 maça çıkan Asllani, 1 asist yaptı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
