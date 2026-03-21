Bandırmaspor yine yenilmedi

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.



Bandırmaspor'un 5. dakikada bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



6 maçtır yenilmeyen ve son 3 maçından 1 puanla ayrılan Bandırmaspor, puanını 48'e yükseltti. Boluspor ise 2 maçlık yenilginin ardından puan aldı ve 42 puana çıktı.



Bandırmaspor, gelecek hafta Çorum FK'ye konuk olacak. Boluspor ise Amed Sportif deplasmanına gidecek.



Stat: Bolu Atatürk



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı



Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Akanbi, Balburdia



Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Fall (Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 66 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Badji (Dk. 85 Mücahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba, Tanque (Dk. 26 Kehinde)



Sarı kartlar: Dk. 30 Işık Kaan Arslan (Boluspor), Dk. 43 Badji (Bandırmaspor)



