21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
0-03'
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
18:15
21 Mart
Elche-Mallorca
0-0DA
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
18:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-156'
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
17:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
17:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
17:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
17:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-0DA
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
3-0DA
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Bandırmaspor yine yenilmedi

Bandırmaspor, Boluspor ile 0-0 berabere kaldı ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

calendar 21 Mart 2026 15:30 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 15:45
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Bandırmaspor'un 5. dakikada bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

6 maçtır yenilmeyen ve son 3 maçından 1 puanla ayrılan Bandırmaspor, puanını 48'e yükseltti. Boluspor ise 2 maçlık yenilginin ardından puan aldı ve 42 puana çıktı.

Bandırmaspor, gelecek hafta Çorum FK'ye konuk olacak. Boluspor ise Amed Sportif deplasmanına gidecek.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Akanbi, Balburdia

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Fall (Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 66 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Badji (Dk. 85 Mücahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba, Tanque (Dk. 26 Kehinde)

Sarı kartlar: Dk. 30 Işık Kaan Arslan (Boluspor), Dk. 43 Badji (Bandırmaspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
