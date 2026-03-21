21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-075'
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
17:00
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
18:15
21 Mart
Elche-Mallorca
16:00
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
0-073'
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
18:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
15:30
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
17:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
17:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
17:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
17:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
16:00
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
16:00
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Victor Osimhen, aşırı hırsının kurbanı

Kolu kırılan Victor Osimhen, bu sezon 6. kez sahalardan uzak kalacak. Nijeryalı futbolcunun sık sık sakatlanmasının sebebi agresif oyun tarzı...

Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in Liverpool maçında kolunun kırılmasının ardından sık sakatlanması gündeme geldi.

Nijeryalı yıldızda kemik kırılganlığı veya osteoporoz gibi bir tıbbi sorun yok. Osimhen'i fiziksel agresif oyun tarzı yani yüksek pres, hava toplarında savaş, maç başına 11 km'den daha fazla koşu ve aşırı sprintler vücudunu aşırı yıpratıyor.

Kas lifleri daha fazla zarar görüyor, toparlanma süreci uzuyor ve her sezon 5-15 maç kaçırıyor.

Liverpool'daki ön kol kırığı da direkt darbe kaynaklı...

Osimhen tam bir fiziksel canavar ama bu yoğun temponun bedelini sakatlıklarla ödüyor.

SAKATLIK GEÇMİŞİ

2024/25 15 gün: Kas Gerilmesi
2024/25 8 gün: Kas Gerilmesi
2024/25 3 gün: Ateş
2025/26 10 gün: Antrenman eksiği
2025/26 15 gün: Ayak bileği burkulması
2025/26 3 gün: Antrenman eksiği
2025/26 13 gün: Uyluk gerilmesi
2025/26 7 gün: Diz sorunu
2025/26 3 gün: Dinlendirme
2025/26 4-6 Hafta: Kol kırığı

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.