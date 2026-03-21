Victor Osimhen, aşırı hırsının kurbanı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in Liverpool maçında kolunun kırılmasının ardından sık sakatlanması gündeme geldi.
Nijeryalı yıldızda kemik kırılganlığı veya osteoporoz gibi bir tıbbi sorun yok. Osimhen'i fiziksel agresif oyun tarzı yani yüksek pres, hava toplarında savaş, maç başına 11 km'den daha fazla koşu ve aşırı sprintler vücudunu aşırı yıpratıyor.
Kas lifleri daha fazla zarar görüyor, toparlanma süreci uzuyor ve her sezon 5-15 maç kaçırıyor.
Liverpool'daki ön kol kırığı da direkt darbe kaynaklı...
Osimhen tam bir fiziksel canavar ama bu yoğun temponun bedelini sakatlıklarla ödüyor.
SAKATLIK GEÇMİŞİ
2024/25 15 gün: Kas Gerilmesi
2024/25 8 gün: Kas Gerilmesi
2024/25 3 gün: Ateş
2025/26 10 gün: Antrenman eksiği
2025/26 15 gün: Ayak bileği burkulması
2025/26 3 gün: Antrenman eksiği
2025/26 13 gün: Uyluk gerilmesi
2025/26 7 gün: Diz sorunu
2025/26 3 gün: Dinlendirme
2025/26 4-6 Hafta: Kol kırığı
