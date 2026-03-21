Fenerbahçe'den ayrılacak ilk isim netleşti!

Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, gelecek oyuncu transferleri değil, takımdan ayrılacak isimleri de değerlendiriyor. Sarı-lacivertlilerden ilk vedası neredeyse netleşmiş durumda.





Yönetim, Edson Alvarez ile yolları ayırma kararı aldı. Sözcü'nün aktardığı bilgiye göre, Meksikalı orta saha oyuncusunun 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve Alvarez kulüpten ayrılacak.





Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Edson Alvarez, sezon sonu West Ham United'a geri dönecek.





Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 17 maça çıkan Alvarez, 1125 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.



