21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
0-040'
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
0-0DA
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-168'
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
1-269'
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
2-368'
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-069'
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Sivasspor, ligde seriye bağladı!

1. Lig'de Sivasspor, Manisa FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve arka arkaya 3. galibiyetini elde etti.

calendar 21 Mart 2026 17:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
1. Lig'in 32. haftasında Sivasspor, Manisa FK deplasmanına konuk oldu. Sivasspor, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Jonathan Okoronkwo attı.

Sivasspor'da Bekir Böke, 70. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Ev sahibi Manisa FK, 75. dakikada Christopher Herelle'nin kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Sivasspor, 47 puana yükseldi. Arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan Manisa FK, 43 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Sivasspor, sahasında Erokspor'u konuk edecek. Manisa FK, Adana Demirspor deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
