Galatasaray'da rota Fofana

Galatasaray yönetimi, devre arasında 30 milyon euro teklif ettiği Youssouf Fofana için yaz döneminde yeni bir hamle yapacak.
Cimbom, 27 yaşındaki ön libero için Milan ile el sıkışmıştı. Ancak Fransız orta saha devre arasında gelmeye sıcak bakmamıştı.
YAZIN GELME İHTİMALİ YÜKSEK
Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi olan Fofana'nın yaz döneminde gelme ihtimali çok daha yüksek.
BU SEZON 24 MAÇA ÇIKTI
1.85 boyundaki Youssouf Fofana, İtalya Serie A'da bu yıl çıktığı 24 maçta 1 gol attı ve 3 de asist gerçekleştirdi.
